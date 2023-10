Racen met zonneauto's door Australië: 'Maximale uit de auto gehaald'

Hoewel ze de finish net niet hadden gehaald, zijn ze bij het Top Dutch Solar Racing-team toch erg tevreden met een zesde plaats. Het studententeam uit Drenthe, Groningen en Friesland deed afgelopen week mee aan de World Solar Challenge in Australië, een race voor auto's die rijden op zonne-energie. 'We hebben echt het maximale uit onze auto gehaald', zegt woordvoerder Loeka Demkes. Tijdens de race over 3.

Dat is ook wat Demkes mee wil gegeven aan de Top Dutch-teams die aan volgende edities meedoen. 'Zet soms ook een stap terug en geniet ervan, want het is zo voorbij.' De race begon afgelopen zondag in Darwin, een stad in het noorden van Australië. De finish in Adeleide was ruim drieduizend kilometer verderop. Daartussen ging de wedstrijd dwars door de uitgestrekte, nauwelijks bewoonbare binnenlanden. Klinkt gaaf, om in zo'n desolaat gebied te racen.

