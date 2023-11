Raad van State: extra onderzoek bodemdaling Nijensleek door gasveld niet nodig

Gebied wordt groter Wel wordt het totale gebied waar de bodem daalt groter, vooral in zuidwestelijke richting, richting Nijensleek. Dat heeft tot gevolg dat de bodem rond Nijensleek nog eens 1 a 2 centimeter extra daalt tot iets meer dan 5 centimeter. Rond de gaswinput aan de Westvierdeparten in Vinkega komt er nog een halve centimeter bij en daalt de bodem in totaal zo'n 4,6 centimeter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Tekst volgt.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Als je klaar bent met de havo of het vwo en je wil een mbo-opleiding tot kapper, bakker, of schilder kiezen, dan zou dat net zo'n logische optie moeten zijn als een universitaire opleiding. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf doet een oproep in een brief aan eindexamenleerlingen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Beelden bij museum Beelden Aan Zee in Scheveningen besmeurd met rode vloeistofHet is onbekend wie er achter het besmeuren zit.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Arnesen volgt Van Breukelen op en keert terug in raad van commissarissen PSVHet is de tweede termijn voor de 67-jarige Deen als rvc-lid bij PSV. Als speler won Frank Andersen onder meer drie landstitels en een Europa Cup 1 met de Eindhovense club.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Arnesen volgt Van Breukelen op en keert terug in raad van commissarissen PSVHet is de tweede termijn voor de 67-jarige Deen als rvc-lid bij PSV. Als speler won Frank Andersen onder meer drie landstitels en een Europa Cup 1 met de Eindhovense club.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Aantal vakbondsleden blijft dalen, het zijn er nog ruim 1,4 miljoenSinds 2012 daalt het aantal vakbondsleden, zegt het CBS.

Bron: NOS | Lees verder ⮕