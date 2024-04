Raad van commissarissen van Ajax wil samenwerking met Kroes beëindigen

De raad van commissarissen is voornemens de samenwerking definitief te beëindigen. Dat bevestigt de club op de officiële kanalen.Kroes blijkt een week voor zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023 meer dan 17.000 aandelen Ajax te hebben gekocht. 'De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit', aldus de club.

Ajax geeft aan dat de taken van Kroes door zijn collega-directieleden worden overgenomen. RvC-voorzitter Michael van Praag zal de directie tijdelijk bijstaan. Op korte termijn zullen de Amsterdammers een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen roepen 'om de aandeelhouders te horen over het voorgenomen ontslag, zoals de statuten voorschrijven.' De RvC zal hierna een besluit nemen over het ontsla

