PSV wint zeventiende competitiewedstrijd op rij

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort. Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico's van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

En terecht, want de ploeg wist zaterdag tegen Excelsior (3-1) voor de zeventiende competitiewedstrijd op rij te winnen vanaf de start van het seizoen en evenaarde daarmee een eigen record uit het seizoen 1987/88. ging in gesprek met journalist Sjoerd Mossou over de unieke reeks die de Eindhovenaren neerzetten. Het belangrijkste aandeel volgens Mossou. "De trainer is altijd het belangrijkst binnen een voetbalorganisatie. Maar die moet wel rugdekking hebben van de technisch directeur. Het liefst ook van de algemeen directeur. Als die drie goed samenwerken ben je een heel eind." De onderhandelingen tussen PSV en Bosz kwamen afgelopen zomer al snel in een stroomversnelling terech





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Brobbeys goals helpen Ajax op weg tegen PEC • Vanavond topper AZ-PSVMis niets van de eredivisie, met op deze zondag de gehele top vijf in actie: Feyenoord en Ajax spelen om 14.30 uur en AZ-PSV om 20.00 uur.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

PSV wint met 0-3 van Go Ahead EaglesPSV wint met 0-3 van Go Ahead Eagles in de Eredivisie

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV geeft magistrale voetbalshow weg tegen AZ en boekt zestiende zege op rijPSV heeft zondag opnieuw van zich doen spreken in de Eredivisie. De Eindhovenaren walsten in het AFAS Stadion volledig over AZ heen, dat na zestien minuten al tegen een 0-3 achterstand aankeek. Het werd uiteindelijk in de tweede helft nog 0-4. De doelpunten kwamen op naam van Luuk de Jong (twee, waarvan één penalty), Ismael Saibari en Sergiño Dest.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Zestiende zege op rij binnen voor winterkampioen PSV • Luuk de Jong passeert Coen DillenOp deze zondag kwam de gehele top vijf in actie: Heracles Almelo-Feyenoord, Sparta-FC Twente en Ajax-PEC Zwolle en als fraai slot de topper tussen AZ en koploper PSV.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

PSV blijft winnen: 'Als wij scherp zijn, zie ik weinig ploegen ons pijn doen'PSV heeft de eerste competitiehelft zondag uit tegen AZ (0-4) afgesloten met de zestiende zege in haar zestiende Eredivisie-wedstrijd. Geen Nederlandse ploeg lijkt de Eindhovenaren nog te kunnen stoppen. 'Als wij op 100 procent spelen, zie ik weinig ploegen ons pijn doen.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Twente baalt na late remise: 'Moeten iets rechtzetten tegen PSV'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »