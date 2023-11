PSV wint ruim meeslepende topper en duwt Ajax verder in het moeras

‘PSV wakker worden’ klonk er na een kleine 20 minuten door het Philips Stadion. De Eindhovenaren hadden niks in te brengen tegen Ajax dat verrassend goed voor de dag kwam als de nummer zeventien van de ranglijst.

Op dat moment stonden de bezoekers uit Amsterdam ook op een verdiende voorsprong. Branco van den Boomen zorgde met een afstandsschot voor de 0-1. PSV mocht van geluk spreken dat het maar 0-1 stond. Brian Brobbey, de spits van Ajax, miste in de openingsfase twee opgelegde kansen.PSV werd wakker. Het was een moment van individuele klasse dat PSV over het dode punt hielp. Hirving Lozano trok naar binnen en schoot raak in de korte hoek. Toch kwamen de Amsterdammers weer op voorsprong via Brobbey.

Even daarvoor was de wedstrijd kort stilgelegd vanwege een medische noodsituatie op de tribune. Mede door daadkrachtig ingrijpen van de EHBO’ers, stewards, het publiek en de doctoren van beide ploegen was de situatie snel onder controle.PSV was wakker maar speelde nog steeds niet groots. Vooral Malik Tillman en Joey Veerman zaten niet lekker in de wedstrijd en werden terecht gewisseld in de rust. Zij werden vervangen door Ismael Saibari en Guus Til. headtopics.com

Het bleek een gouden zet want PSV trok de wedstrijd in een kwartier tijd naar zich toe. Luuk de Jong bracht zijn ploeg naast Ajax, waarna Ismael Saibari de Eindhovenaren voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong zette. Niet veel later maakte Lozano zijn tweede en dus de 4-2.Het feestje op de tribune barstte los. “Volgend jaar naar Helmond Sport”, klonk er vanuit de PSV-aanhang. Een kwartier voor tijd gooide Lozano de wedstrijd definitief op slot.

PSV duwt haar rivaal nog dieper in het moeras. De recordkampioen staat nu op de laatste plek met 25 punten achterstand op de Eindhovense koploper. Een ongekende situatie.

