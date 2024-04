PSV wint met moeite van Excelsior

Het gaat allemaal niet vanzelf bij PSV op dit moment en dus was Peter Bosz na afloop vooral opgelucht dat zijn ploeg na de nederlaag van zaterdag weer wist te winnen. Toch moest de oefenmeester toegeven dat het niet al te best was wat PSV in Rotterdam liet zien.Excelsior had sinds 19 januari maar twee punten gepakt en leek dus de ideale tegenstander om als PSV zijnde goed te herstellen van de eerste nederlaag van het seizoen.

Maar toch tankte de ploeg van Peter Bosz weinig vertrouwen met een magere 2-0 zege en vooral een matige eerste helft. “We speelden zeker niet goed de eerste helft”, constateerde ook de trainer. “Maar de intentie was heel anders dan afgelopen zaterdag. Ik was blij om dat terug te zien.”De trainer doelde daarbij op de woorden die hij zaterdag na de nederlaag tegen NEC gebruikte. Hij vond dat zijn ploeg toen met een hautaine houding op het veld stond. “Dat was vandaag anders. Ik sta nog steeds achter die woorde

