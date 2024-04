PSV wint met 2-0 van Excelsior

PSV heeft dinsdagavond met 2-0 gewonnen bij Excelsior. De Eindhovenaren herstelden zich zo een beetje van de eerste competitienederlaag, afgelopen zaterdag tegen NEC. Toch was er weinig overtuiging te zien in het spel van de koploper van de Eredivisie. De vorm lijkt te ontbreken al komt het met deze drie punten weer een stap dichterbij de landstitel.PSV wilde met een reactie komen na de verliespartij in Nijmegen (3-1). Maar wie een fel en getergd PSV verwachtte kwam bedrogen uit.

Ook tegen Excelsior was het net als zaterdag erg pover wat de Eindhovenaren lieten zien. De laagvlieger uit Rotterdam leek wel de ideale tegenstander om de vorm een beetje te herpakken. Excelsior had niet meer gewonnen sinds 19 januari en is terug te vinden op een zestiende plek. Pas na 30 minuten konden de meegereisde PSV-supporters voor het eerst opveren. Een kopbal van Joey Veerman werd van de lijn gehaal

