PSV wint met 0-2 van Excelsior

Na een moeizaam eerste uur heeft PSV met 0-2 gewonnen van Excelsior. Mauro Júnior opende de score op schitterende wijze. Het gat met Feyenoord is nu tien punten.

