PSV wacht op beslissing van toptalent Babadi

De Eindhovenaren zitten nog altijd in de maag met het achttienjarige toptalent. Babadi mag sinds 1 januari in gesprek met andere clubs, waarna hij komende zomer transfervrij de overstap kan maken. "Dat sleept maar door. Niemand weet eigenlijk welke kant het opgaat. Zijn zaakwaarnemers hebben het over perspectief. Zij willen dat hij gaat spelen in de hoofdmacht van PSV." De Eindhovenaren zijn volgens Elfrink echter van mening dat ze Babadi financieel gezien een goed aanbod hebben gedaan.

"Daarnaast denkt PSV dat Babadi zich prima door kan ontwikkelen in Eindhoven. We zullen zijn beslissing af moeten wachten de komende tijd





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

PSV 1-0 Arsenal maçında PSV'nin çoğu fırsatı kaçırmasıPSV, Arsenal'e karşı 1-0 geride olduğu Eindhoven'da sessizlik hakim. PSV'nin en çok fırsatı kaçıran taraf olduğu maçta, Arsenal golü buldu.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Online Kansspelen en EindhovenarenDe analist uit zijn mening over de Eindhovenaren en hun geluk in Europa.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV wacht in achtste finales Champions League tweeluik met Borussia DortmundPSV is maandagmiddag bij de loting voor de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Borussia Dortmund. De heenwedstrijd in het Philips Stadion staat gepland in februari, terwijl de return in maart wordt afgewerkt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Simons looft Eredivisie-smaakmaker: ‘Als hij de bal heeft, gebeurt er echt iets’Xavi Simons geniet van het spel van PSV-middenvelder Ismael Saibari, zo laat het toptalent weten in gesprek met het clubkanaal van de Eindhovenaren.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Peter Bosz kwaad om ‘belachelijke’ actie van AZ-fans: ‘Wat is dat voor onzin?'Peter Bosz begrijpt werkelijk niets van de witte zakdoekjes die de supporters van AZ toonden tijdens het duel met PSV (0-4 winst voor PSV). De oefenmeester van de Eindhovenaren noemt de gang van zaken in Nederland ‘belachelijk’.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV oogst volop lof in ochtendkranten: ‘Deze keuze is straks een no brainer'PSV bewees dinsdagavond tegen Arsenal (1-1) andermaal over een kwalitatief rijke en brede selectie te beschikken, zo concludeert de Nederlandse pers. De Eindhovenaren traden in het laatste groepsduel van de Champions League aan in een gelegenheidsopstelling. De ochtendkranten zagen enkele spelers ‘van de tweede garnituur’ uitblinken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »