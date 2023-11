PSV verwijst Ajax met spectaculaire zege naar historische laatste plaats

PSV heeft in eigen huis met 5-2 gewonnen van Ajax, dat nu - mede door de overwinning van FC Volendam op Excelsior - laatste staat in de eredivisie. Hoewel Ajax nog een uitstekend eerste half uur op de mat legde en met 2-1 voorkwam, draaide PSV met een uitblinkende Hirving Lozano de wedstrijd in de tweede helft volledig om. Niet eerder was Ajax in de historie van de eredivisie de hekkensluiter.

PSV kon weer even opgelucht ademhalen, maar een minuut na de aansluitingstreffer hield het Eindhovense publiek alweer de adem in toen Kristian Hlynsson helemaal vrij kon inkoppen. Benítez voorkwam een nieuwe achterstand. De wedstrijd vloog vervolgens op en neer. Nadat Luuk de Jong en Joey Veerman Ajax-doelman Diant Ramaj hadden getest met een afstandsschot kwam er gedwongen wat rust in de wedstrijd.

