PSV-trainer Bosz: 'Lachwekkend dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax'

'Dat het wel even 5-0 wordt is onzin. Dat vind ik gewoon lachwekkend', zei Bosz vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de topper van zondag in Eindhoven. De Apeldoorner onderschat zijn oude club Ajax niet. 'Het is absoluut een topper, hoe je het ook wendt of keert. Het is en blijft Ajax. De spelers zijn in mijn ogen niet zo slecht dat ze op de zeventiende plaats horen te staan.

'Wat dat is, heb ik aan mijn spelers verteld. Dat hoef ik hier niet te herhalen, want dan maak ik anderen wijzer dan ze al zijn.' Bella-Kotchap voorlopig afwezig bij PSV Bosz kan bij PSV voorlopig niet beschikken over Armel Bella-Kotchap. De afgelopen zomer aangetrokken verdediger miste de laatste twee wedstrijden door een schouderblessure. Zijn herstel gaat nog wel even duren. 'Hij is er morgen en voorlopig niet bij', vertelde Bosz.

Lees verder:

NUsport »

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Bosz stuurt Babadi in weekend van Ajax-thuis tijdelijk naar Jong PSVIsaac Babadi maakt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen minuten voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Peter Bosz heeft besloten om het achttienjarige toptalent voor nu speeltijd op te laten doen bij het beloftenteam. Dat heeft overigens niets te maken met de voortkabbelende contractonderhandelingen, aldus het Eindhovens Dagblad. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕