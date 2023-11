PSV toont veerkracht na verrassende eerste helft en verplettert hekkensluiter Ajax

op een knotsgekke middag met ruime cijfers afgedroogd. De Amsterdammers kwamen aanvankelijk nog op twee keer voorsprong in het Philips Stadion, maar in de tweede helft wasveel te sterk en werd het nog 5-2, mede door hattrickheld Hirving Lozano. Daardoor staat Ajax nu laatste in de competitie.Voorafgaand aan het treffen tussen PSV en Ajax werd de laatstgenoemde ploeg eigenlijk amper kansen toegedicht.

Na die hervatting en vlak voor rust kwam Ajax weer op voorsprong. Na een goede lange bal van Diant Ramaj wist Steven Bergwijn de bal bij Brobbey te krijgen. Die scoorde nu wél: 1-2. Dat was ook de verrassende stand die bij het rustsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie op het scorebord stond. Daardoor leek de kans op een Amsterdamse stunt aanwezig, maar in de tweede helft veranderde het spelbeeld compleet.

Daardoor eindigde het duel in Eindhoven in 5-2 voor PSV. De ploeg van Peter Bosz staat nu bovenaan in de Eredivisie, met zeven punten meer dan landskampioen Feyenoord. Ajax staat nu juist op een enorm beschamende laatste plaats in de competitie, door een overwinning van FC Volendam. Dat is nog nooit eerder voorgekomen in de Amsterdamse clubhistorie. headtopics.com

