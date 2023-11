PSV titelkandidaat nummer één: om deze reden is Bosz 'blij' met eerste helft

Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door voor topperKoploper PSV beschouwt de wedstrijd tegen laagvlieger Ajax 'gewoon' als een topper, zo benadrukte Peter Bosz. De Eindhovenaren voeren ten opzichte van het Champions League-duel met RC Lens vermoedelijk één wijziging door in de basiself. Lees verder ⮕

Bosz maakt korte metten met 'allemaal domme verhalen' voor PSVHet vertrouwen in het Philips Stadion is groot voor PSV - Ajax, maar Peter Bosz verkoopt de huid niet voordat de beer geschoten is. De trainer blijft op zijn hoede, ondanks de problemen in Amsterdam. Lees verder ⮕

PSV laat Ajax imploderen na gouden greep van Peter BoszLees meer Lees verder ⮕

PSV op rapport: één uitblinker, drie dissonanten, gouden wissels BoszPSV helemaal bovenaan, Ajax helemaal onderaan: de Eindhovenaren vochten zich in een memorabel spektakelstuk naar een 5-2 zege op de Amsterdammers. VoetbalPrimeur maakt rapport op van de zestien PSV'ers. Lees verder ⮕

Bosz schrikt van eerste helft PSV: 'Geluk dat Ajax niet vier keer scoorde'Lees meer Lees verder ⮕

Bosz schrok van PSV in topper: “Ajax had wel 4 keer kunnen scoren”Voor het eerst dit seizoen kreeg PSV twee goals tegen in een eredivisiewedstrijd. Maar die schade had nog veel hoger uit kunnen vallen zag ook Peter Bosz. De trainer had niet gelijk het vertrouwen dat zijn ploeg het nog om kon draaien, maar was lovend over de wissels die dat toch voor elkaar konden krijgen. Lees verder ⮕