PSV'nin defansif sorunları

30 punten, 35 goals en slechts 5 tegentreffers na 10 speelronden. Met die uitstekende cijfers begint PSV zaterdag aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo in de elfde eredivisiespeelronde. Toch is er een punt van zorg bij de koploper uit Eindhoven: de nog altijd rammelende defensie. Volgens Huub Stevens ontbeert het huidige PSV momenteel een defensief kanon van het kaliber Jaap Stam, Alex of Héctor Moreno.

Dat hoeft volgens de voormalig PSV-trainer en -speler niet erg te zijn, zolang de teamdiscipline en concentratie overeind blijft. 'Als je naar het hele team kijkt, is er zeker nog verbetering mogelijk. Dan kijk ik vooral naar het verdedigende aspect', aldus Stevens. 'Maar op het hoogste niveau zouden ze misschien wat compacter moeten gaan spelen. Dan bedoel ik niet eens in defensief opzicht, maar ook compacter naar voren toe. Want op het middenveld en in de verdediging zie ik soms te veel ruimtes waar de tegenstander te makkelijk gebruik van kan maken. Helemaal als de PSV'ers onnodig balverlies lijden.' De manier waarop PSV bijvoorbeeld afgelopen zondag in de eerste helft tegen Ajax voetbalde (5-2), een fase die door Bosz als 'dramatisch' en 'slecht' werd bestempeld, was daar het bewijs van. PSV zag Ajax de kansen aaneen rijgen en mocht niet mopperen dat het voor rust maar twee tegentreffers incasseerde. Ook in de Champions League oogt de club defensief kwetsbaa

