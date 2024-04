PSV neemt het op tegen Excelsior na pijnlijke nederlaag

Voor PSV staat dinsdagavond de wedstrijd van de revanche op het programma. Een halve week na de pijnlijke nederlaag bij NEC neemt de Eredivisie-koploper het in Rotterdam op tegen Excelsior. Blik vooruit en speel mee bijHet oordeel van Peter Bosz na pas de eerste competitienederlaag van het seizoen van zijn team was niet mild. De trainer van PSV bestempelde het optreden van zijn ploeg in Nijmegen als 'bij vlagen hautain, bijna arrogant’.

Ging Bosz er niet te hard in richting zijn spelers? Zijn woorden waren veelbesproken. De trainer daagde zijn elftal in elk geval uit om tegen Excelsior met een sterke reactie te komen. Met Excelsior treft PSV de huidige nummer zestien van de ranglijst. Excelsior-uit vormde in de voorbije jaren zelden een grote horde voor de Eindhovenaren. PSV won zijn laatste negen uitwedstrijden tegen Excelsior allemaal. Vorig seizoen zegevierde de titelkandidaat met 1-6 in Kralinge

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VI_nl / 🏆 6. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

PSV op zoek naar eerherstel, laagvlieger Excelsior moet vrezen voor afstraffingADVERTORIAL - PSV verloor het afgelopen weekend voor het eerst in het seizoen op bezoek bij NEC en likt de wonden. Het ongeslagen seizoen is niet langer een doel in Eindhoven en de club zal zich willen revancheren tegen laagvlieger Excelsior.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Doelpunt van Twente tegen PSV afgekeurd • Ook kansen voor De Jong van PSVIn dit blog houden we je op de hoogte van de eredivisiezondag, met om 20.00 uur: PSV-FC Twente,

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

'Een nederlaag tegen PSV is voor het bestuur van Dortmund moeilijk te accepteren'PSV staat in Duitsland voor een flinke uitdaging: om de kwartfinales van de Champions League te bereiken moet er niet alleen gewonnen worden van de elf Borussen op het veld, maar ook van de roemruchte Gelbe Wand.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Bosz: 'Elk duel kan bananenschil zijn voor PSV, zeker tegen een ploeg als Go Ahead'PSV komt in de eredivisie al vrijdag in actie vanwege het Champions League-duel met Dortmund van volgende week. Maar over die wedstrijd wordt nog niet gesproken, zegt trainer Peter Bosz.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

PSV-verdediger Armando Obispo zakt door het ijs: ‘Meer een last dan een lust’Armando Obispo heeft vrijdagavond geen goede indruk achtergelaten tijdens het gewonnen uitduel van PSV met Go Ahead Eagles (0-1). De 25-jarige verdediger kreeg in Deventer zijn tweede basisplaats van het seizoen als vervanger van de geschorste André Ramalho.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Kees Luijckx is overtuigd na NEC - PSV: ‘Een gegadigde voor Oranje’Kees Luijckx is van mening dat Jasper Cillessen nog steeds in aanmerking hoort te komen voor het Nederlands elftal, zo zegt hij zaterdagavond in De Eretribune. De doelman van NEC blonk uit in de thuiswedstrijd tegen PSV (3-1 winst) door onder meer een strafschop te stoppen van Luuk de Jong.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »