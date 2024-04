PSV nadert landstitel met nog zes speelrondes te gaan

Nadert de eerste landstitel sinds 2018 met nog zes speelrondes te gaan. Wanneer kunnen de Eindhovenaren, die een voorsprong van negen punten koesteren, de schaal omhoog houden? Is 28 speelrondes oud, dus PSV heeft nog zes wedstrijden voor de boeg. Naast een voorsprong van negen punten, heeft de ploeg van trainer Peter Bosz, die nog nooit kampioen werd, ook een veel beter doelsaldo dan (+21). Dit houdt in dat de achtervolger uit Rotterdam elf punten moet goedmaken om de koploper in te halen.

PSV heeft op zijn beurt nog negen punten nodig om zich tot kampioen te kronen. Als Feyenoord en PSV de komende weken foutloos weten te blijven, speelt de koploper in de 31ste speelronde de kampioenswedstrijd. Op donderdag 25 april gaan de Eindhovenaren op bezoek bij sc Heerenveen. Bij tussentijds puntenverlies van Feyenoord kan PSV zich eerder tot kampioen kronen, mits ze telkens de volle buit pakken

PSV Landstitel Speelrondes Voorsprong Doelsaldo Kampioen Feyenoord Rotterdam Kampioenswedstrijd

