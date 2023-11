PSV maakt wijziging in basiself tegen Heracles

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort. Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders. gaat zaterdagmiddag in Almelo op bezoek bij Heracles.

De verwachting is dat trainer Peter Bosz zijn basiself op één plek gaat wijzigen ten opzichte van het gewonnen duel met Ajax (5-2): Malik Tillman neemt waarschijnlijk plaats op de bank en wordt vervangen door Guus Til. Verder zal PSV ongewijzigd aantreden op Erve Asito. Ramalho is namelijk al weken het mikpunt van kritiek. De Braziliaan gaat met enige regelmaat in de fout, maar Bosz staat achter zijn verdediger. "André doet zeker niet alles goed, absoluut niet, maar het is altijd heel makkelijk om er één iemand uit te pikken. Natuurlijk moet hij zich verbeteren en heeft hij zijn mindere kanten, maar die kan ik van iedere twintig spelers die ik in mijn selectie heb noemen." Ook de keuze voor Boscagli was geen zekerheid, aangezien de blessuregevoelige Fransman voorheen liever niet op kunstgras uitkwam. Op het middenveld neemt Til waarschijnlijk de plek van Tillman in. Laatstgenoemde maakte weinig indruk tegen Ajax en werd in de rust van die wedstrijd gewisseld, net als Joey Veerman. Til en Ismael Saibari kwamen toen in het veld en deden dat naar behoren

:

NUSPORT: Bosz dubt nog over één positie in PSV-basis voor weerzien vrienden bij HeraclesPeter Bosz staat zaterdag met PSV voor een bijzondere wedstrijd. De trainer gaat op bezoek bij zijn oude club Heracles Almelo. Voordat hij aan dat weerzien kan denken, heeft hij eerst nog een lastige puzzel te leggen.

