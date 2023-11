PSV maakt één wijziging in opstelling voor duel tegen Heracles

Zaterdag gaan de Eindhovenaren op jacht naar de elfde overwinning op bezoek bij Heracles Almelo. Het lijkt erop dat trainer Peter Bosz één wijziging gaat doorvoeren ten opzichte van het duel met Ajax.Vorige week boekte PSV nog een 5-2 zege op Ajax na een spectaculair duel in Eindhoven. Na een slechte eerste helft stond de koploper van de Eredivisie eerst nog 1-2 achter. In de rust greep Bosz in door Malik Tillman en Joey Veerman naar de kant te halen

. Het ligt in de lijn der verwachting dat laatstgenoemde gewoon weer in de basis staat tegen Heracles, net als vrijwel alle andere basisklanten. Het lijkt er wel op dat Tillman plaats moet nemen op de bank. Bosz heeft namelijk bijzonder veel opties voor de nummer tien-positie bij PSV. Het is het meest waarschijnlijk dat Til nu weer de kans krijgt op die plek. De in Zambia geboren middenvelder heeft zich in de voorbije weken positief laten zien in Eindhoven. Saibari is ook een optie als aanvallende middenvelder, maar in de afgelopen weken leek hij de derde keus van Bosz op die positie.Het duel tussen Heracles en PSV gaat om 16.30 uur van start in de Eredivisie. Heracles staat nu achtste na een prima seizoensstart, al heeft de ploeg uit Almelo zijn laatste drie wedstrijden niet meer gewonnen.Ontketende Pavlidis wéér speler van de maand, PSV'er beste talen

:

VOETBALZONENL: Verlengt het ontketende PSV de imposante reeks tegen Heracles?Op PSV staat voorlopig geen maat in de Eredivisie. De Eindhovenaren versloegen Ajax afgelopen zondag in een spectaculair duel met 5-2, waardoor er nu tien keer op rij is gewonnen in competitieverband. Het elftal van trainer Peter Bosz gaat nu voor de elfde overwinning op rij en daarvoor moet zaterdag worden afgerekend met Heracles Almelo.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

NOSSPORT: PSV ook zonder Lang tegen Heracles, Bosz spreekt met Veerman over gedragHet eredivisieduel met Heracles van zaterdag in Almelo komt voor PSV-aanvaller Noa Lang te vroeg, zo meldt trainer Peter Bosz bij een persconferentie in Eindhoven.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: PSV ook zonder Lang tegen Heracles, Bosz spreekt met Veerman over gedragHet eredivisieduel met Heracles van zaterdag in Almelo komt voor PSV-aanvaller Noa Lang te vroeg, zo meldt trainer Peter Bosz bij een persconferentie in Eindhoven.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: PSV ook tegen Heracles zonder Lang, Bosz spreekt met Veerman over gedragHet eredivisieduel met Heracles van zaterdag in Almelo komt voor PSV-aanvaller Noa Lang te vroeg, zo meldt trainer Peter Bosz bij een persconferentie in Eindhoven.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: PSV ook tegen Heracles zonder Lang, Bosz spreekt met Veerman over gedragHet eredivisieduel met Heracles van zaterdag in Almelo komt voor PSV-aanvaller Noa Lang te vroeg, zo meldt trainer Peter Bosz bij een persconferentie in Eindhoven.

Bron: NOSsport | Lees verder »

VI_NL: Bosz krijgt twee olijfbomen van Heracles-trainer LammersLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »