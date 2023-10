PSV lijkt voor transfervrije aanwinst te gaan: ‘Zijn naam blijft klinken’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders., maar de Duitser wist in het Philips Stadion nog niet te overtuigen. Waar de centrumverdediger eerst kampte met een tandprobleem, heeft hij nu last van een schouderblessure.

Elfrink denkt dat PSV in de winter voor Robinson gaat. “Het is logisch dat PSV oren en open blijft houden voor eventuele verdedigende versterkingen in de winterstop, waarbij de naam van de Amerikaan Miles Robinson blijft klinken. Hij kan transfervrij overkomen vanuit deDe naam van Robinson komt hoogstwaarschijnlijk uit het netwerk van technisch directeur Earnest Stewart, die jaren werkzaam was in de Verenigde Staten. De rechtsbenige verdediger is inmiddels een gewaardeerde kracht in.

Robinson speelde in zijn loopbaan tot dusver nog niet buiten de VS. Na 147 wedstrijden voor Atlanta staat hij op 4 doelpunten en 5 assists. Bij de Amerikaanse club had hij tussen 2018 en 2020 te maken met Frank de Boer, met wie hij de Campeones Cup en US Open Cup wist te winnen. headtopics.com

Verder won Robinson de MLS Cup met Atlanta. Met zijn geboorteland wist hij de Gold Cup en Nations League aan zijn palmares toe te voegen. Momenteel staat Atlanta op de zesde plek in de MLS. Indien Robinson daadwerkelijk naar Eindhoven vertrekt, kan hij zich met de selectie van Peter Bosz opmaken voor een spannende titelstrijd. PSV is na 9 wedstrijden nog altijd foutloos in de Eredivisie en heeft zodoende 27 punten verzameld.

Goed om te horen dat ze in ieder geval iets aan de verdediging willen doen. Is wel eens anders geweestHet is goed mogelijk dat PSV tijdens de winterse transferperiode op zoek gaat naar een centrale verdediger, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagbladvrijdagochtend. De journalist noemt daarbij één... headtopics.com

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

PSV lijkt voor transfervrije aanwinst te gaan: ‘Zijn naam blijft klinken’Lees verder Lees verder ⮕

Supportersvereniging PSV boos: 'Er zijn in Frankrijk fouten gemaakt, duidelijk'Rob Bogaarts, voorzitter van Supportersvereniging PSV, pleit voor een goede evaluatie van de ongeregeldheden rond de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens. In de stad en het stadion ging het mis tussen beide supportersgroepen. Lees verder ⮕

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij lezing op Universiteit GentDe politicus zou op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

