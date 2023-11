PSV leidt en verwijst Ajax naar virtuele laatste plaats • Volendam verslaat Excelsior

Feest in Volendam. In een uitstekende tweede helft wordt Excelsior verslagen: 3-1. Volendam verlaat de laatste plaats en gaat FC Utrecht en Ajax voorbij.5-2 voor PSV! Lozano komt bij een lage voorzet slim voor Ajacied Gaaei. Zijn inzet wordt eerst gestopt door Ramaj, maar vervolgens glijdt de Mexicaan de bal in het doel. Met de arm, zo lijkt het. Maar de VAR oordeelt anders: geen hands, doelpunt!Oei, keepertje.. Van Gassel gaat na een terugspeelbal gruwelijk in de fout.

Brobbey! Nu wel raak. In de openingsfase miste hij flinke kansen. Nu leek PSV beter, maar slaat de spits van Ajax toe: 1-2.Kansen via De Jong (kopbal, naast) en Lozano (geblokt schot), maar PSV is nog te onzorgvuldig om de ruimtes die Ajax biedt te benutten en op voorsprong te komen.De Rotterdammers komen op voorsprong in Volendam. Couhaib Driouech schiet de bal simpel langs de doelman. Eerst keurt de scheidsrechter het doelpunt af, maar na tussenkomst van de VAR telt hij toch.

Het lukt Ugalde en Van Wolfswinkel in eerste instantie niet om de bal langs keeper Bijlow te krijgen. De rebound is voor Van Wolfswinkel, die raak schiet. Dan fluit Higler voor buitenspel, maar de VAR grijpt in en zorgt ervoor dat het doelpunt staat.Wat een optreden van de Twente-doelman. Hij houdt de voorsprong hoogstpersoonlijk in stand met reddingen op een kopbal van Ueda en even later een schot van Hancko.Het belooft nog een leuke slotfase te worden in Enschede. headtopics.com

Stengs heeft in het eerste uur weinig laten zien en wordt vervangen door Lingr, die direct een kans krijgt. Niet voor het eerst vandaag stuit Feyenoord op doelman Unnerstall.Doelman Unnerstall moet aan het begin van de tweede helft in actie komen, hij redt knap op de inzet van Stengs.

Interim-trainer Maduro kiest bij Ajax voor Van den Boomen op het middenveld. Sosa en Forbs verdwijnen uit de basis, het duo is niet fit. Avila start daarom als linksback. Berhuis schuift naar de voerhoede, Hlynsson krijgt een basisplaats op het middenveld.FC Twente gaat met een voorsprong richting de kleedkamer. De ploeg van trainer Oosting is met een uitstekend plan aan de wedstrijd begonnen en leidt verdiend door een doelpunt van Ugalde. headtopics.com

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

