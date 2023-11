PSV leidt en verwijst Ajax naar virtuele laatste plaats • Volendam voor tegen Excelsior

Oei, keepertje.. Van Gassel gaat na een terugspeelbal gruwelijk in de fout.

Hij denkt De Haan wel even uit te spelen, maar de Volendammer snoept de bal af van de doelman en tikt 'em in het lege doel. FC Volendam - Excelsior 3-1

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕