PSV leidt en verwijst Ajax naar virtuele laatste plaats • Volendam voor tegen Excelsior

Buitenspel? Of komt PSV hier op voorsprong? Na overleg met Makkelie steekt de grensrechter alsnog zijn vlag omhoog.

De 3-2 van PSV lijkt niet door te gaan. Maar de VAR gaat nog even kijken en ziet het anders. Hij telt! PSV - Ajax 3-2

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spectaculaire openingsfase bij PSV-Ajax • Volendam in eigen huis tegen ExcelsiorIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ajax vroeg op voorsprong bij koploper PSV • Ook Volendam-Excelsior begonnenIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

LIVE: hekkensluiter FC Volendam ontvangt sterk draaiend ExcelsiorOm 14.30 uur wordt niet alleen de topper tussen PSV en Ajax afgewerkt, maar ook FC Volendam en Excelsior treffen elkaar. De thuisploeg heeft de punten hard nodig, aangezien ze laatste staan in de Eredivisie. Excelsior draait daarentegen een uitstekend seizoen tot dusver. Lees verder ⮕