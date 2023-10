PSV kan crisis Ajax verergeren: 50x je inzet voor zege!

Unibet pakt bij deze kraker uit metDe welkomstactie is beschikbaar voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder. Bij de actie moet een keuze worden gemaakt tussen PSV en Ajax. Vervolgens komt een verhoogde odd van liefst- Meld je aan via een van de links in dit artikel en selecteer de PSV – Ajax boost.- Wed op PSV wint of op Ajax wint (1x2) en vink de UniBoost aan in je betslip.PSV is tot nu toe soeverein geweest in de Eredivisie. Onder Peter Bosz werd in de competitie al negen keer op rij gewonnen.

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

Ajax blijkt veel succesvoller dan PSV en Feyenoord in opleiden van spelersAjax is de club die verantwoordelijk is voor het opleiden van de meeste spelers in de 48 grootste hoofdcompetities ter wereld, zo becijfert CIES. De Amsterdammers troeven daarmee de Portugese topclubs Benfica en Sporting Portugal, die op plek twee en drie komen, af. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

