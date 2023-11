PSV juicht, Ajax en Feyenoord treuren en schrik om Dost: samenvattingen eredivisie

Bekijk hieronder de samenvattingen van de duels op zondag, zaterdag en vrijdag in de tiende speelronde van de eredivisie. We beginnen met de laatst gespeelde wedstrijd: AZ-NEC, die door het in elkaar zakken van Bas Dost werd gestaakt.

AZ - NEC (gestaakt bij 1-2) PSV - Ajax (5-2) FC Volendam - Excelsior (3-1) FC Twente - Feyenoord (2-1) Fortuna Sittard - FC Utrecht (0-0) Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (2-0) Almere City - Go Ahead Eagles (0-0) sc Heerenveen - Heracles Almelo (3-0) Vitesse - PEC Zwolle (1-1) Bekijk hieronder de nieuwe stand in de eredivisie.

