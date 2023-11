PSV is pas na rust zichzelf tegen Ajax: 'Heb bijna nooit zo'n verschil gezien'

Na doelpunten van Branco van den Boomen, Hirving Lozano en Brian Brobbey zocht PSV bij het ingaan van het rustsignaal met een 1-2-achterstand de kleedkamer op tegen het dolende Ajax. 'Ik weet niet wat ons overkwam in de eerste helft. We lieten ons verrassen', zei De Jong tegen ESPN. 'We wilden druk zetten, maar waren niet scherp genoeg. We hadden geluk dat ze er niet twee, drie of vier maakten in de eerste helft, maar we konden het in de rust rechtzetten.

Guus is een voorbeeldprof. Als hij erin komt, gaat het altijd vol gas.' Clubtopscorer De Jong, met een intikker verantwoordelijk voor de 2-2, maakte alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. 'Na de 3-2 wist je: dit gaan we niet meer weggegeven. Als we ons dan wéér zouden laten verrassen, zou ik echt kwaad zijn geworden. Na de 4-2 gingen de 'koppies' hangen bij Ajax.

