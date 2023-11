PSV gaat voor komst ‘jonge Jaap Stam’: ‘Zijn kwaliteiten zie je eigenlijk nooit’

Robinson staat al langer in de nadrukkelijke belangstelling van PSV. De 26-jarige verdediger loopt op 31 december uit zijn contract bij Atlanta, waardoor de Eredivisionist hem op 1 januari transfervrij kan oppikken.. “Maar hij heeft absoluut de kwaliteiten om in een grote Europese competitie te gaan spelen. Hij heeft fysieke kwaliteiten, die je eigenlijk nooit ziet. Hij is zo enorm snel, sterk en fysiek dominant. Het is een jonge Jaap Stam.

De naam van Robinson komt bij PSV hoogstwaarschijnlijk uit het netwerk van technisch directeur Earnest Stewart, die jaren werkzaam was in de Verenigde Staten. De rechtsbenige verdediger is inmiddels een gewaardeerde kracht in. Robinson moest het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, maar heeft al 27 interlands achter zijn naam staan.Peter Bosz zit bij PSV momenteel dun in de rechter centrale verdedigers.

Door zijn blessure is het nog maar de vraag of Bella-Kotchap dit kalenderjaar nog in actie kan komen. Bij afwezigheid van de Duitser vertrouwt Bosz op André Ramalho, al maakte de Braziliaan dit seizoen al veelvuldig een weifelende indruk.

Ik hoorde mensen al eerder dat we geen Amerikanen meer moeten halen, omdat we dan een enclave kweken. Hoewel ik het eens ben dat je geen apart groepje wil hebben, staat kwaliteit voorop. Voorlopig vind ik die Amerikanen heel goed uit pakken. Stewart en (verrassenderwijs0 Dest op het veld zijn uitkomsten. In Pepi en Tillman zie ik het ook zeker zitten. Ze werken keihard en van mij mogen er nog een aantal komen.En ook nog de minste tegendoelpunten.

