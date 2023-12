PSV gaat gehuurde spelers Dest en Tillman definitief inlijven

De gehuurde Sergiño Dest (FC Barcelona) en Malik Tillman (Bayern München) na het seizoen definitief gaat inlijven. De Eindhovenaren hebben een optie tot koop bedongen en zullen die naar verwachting gaan lichten, zo bevestigt technisch directeur Earnest Stewart maandag inPSV is bezig aan een van de beste seizoenen uit de clubhistorie. De Eindhovenaren overwinteren in de Champions League en hebben de eerste zestien wedstrijden achter elkaar gewonnen in de Eredivisie.

Dest speelt als basisspeler een belangrijke rol in het elftal van Peter Bosz, terwijl ook Tillman zich langzaam heeft opgewerkt tot een bepalende pion bij PSV."We kunnen zeggen dat het echt heel goed gaat met ons en met deze twee spelers", bevestigt Stewar





PSV 1-0 Arsenal maçında PSV'nin çoğu fırsatı kaçırmasıPSV, Arsenal'e karşı 1-0 geride olduğu Eindhoven'da sessizlik hakim. PSV'nin en çok fırsatı kaçıran taraf olduğu maçta, Arsenal golü buldu.

PSV geeft magistrale voetbalshow weg tegen AZ en boekt zestiende zege op rijPSV heeft zondag opnieuw van zich doen spreken in de Eredivisie. De Eindhovenaren walsten in het AFAS Stadion volledig over AZ heen, dat na zestien minuten al tegen een 0-3 achterstand aankeek. Het werd uiteindelijk in de tweede helft nog 0-4. De doelpunten kwamen op naam van Luuk de Jong (twee, waarvan één penalty), Ismael Saibari en Sergiño Dest.

Bosz gaat spelers rusten tegen Arsenal en verklapt twee basisklanten bij PSVPSV neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Arsenal en zal dat in ieder geval doen met Malik Tillman in de basiself, zo vertelde Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-affiche. Doelman Walter Benítez is de tweede naam uit de startopstelling die de PSV-trainer prijsgaf.

Mogelijk probleem voor PSV: ‘Transfer Til was in strijd met sancties Rusland’28 voetbalclubs in de EU maken zich mogelijk schuldig aan overtreding van sancties tegen Rusland, waaronder de Nederlandse clubs PSV en NEC, zo meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De Eindhovenaren namen Guus Til in de zomer van 2022 naar verluidt voor drie miljoen euro over van Spartak Moskou.

Zestiende zege op rij binnen voor winterkampioen PSV • Luuk de Jong passeert Coen DillenOp deze zondag kwam de gehele top vijf in actie: Heracles Almelo-Feyenoord, Sparta-FC Twente en Ajax-PEC Zwolle en als fraai slot de topper tussen AZ en koploper PSV.

PSV blijft winnen: 'Als wij scherp zijn, zie ik weinig ploegen ons pijn doen'PSV heeft de eerste competitiehelft zondag uit tegen AZ (0-4) afgesloten met de zestiende zege in haar zestiende Eredivisie-wedstrijd. Geen Nederlandse ploeg lijkt de Eindhovenaren nog te kunnen stoppen. 'Als wij op 100 procent spelen, zie ik weinig ploegen ons pijn doen.

