'PSV-flop wekt met knappe prestaties bij Girona interesse van FC Barcelona'

Die prestaties hebben de interesse van Barcelona gewekt, aldus SPORT. De Catalanen zouden naarstig opzoek zijn naar een versterking voor de positie van linksbuiten, daar waar Sávio momenteel hoge ogen gooit bij Girona. De linkspoot geldt als een serieuze target. 'De aanvaller, pas 19 jaar oud, past perfect in het profiel van jonge, kwaliteitsvolle voetballers met het groeipotentieel dat Barça als doel heeft gesteld', zo tekent het medium op.

