PSV-fans schreeuwen om wissel van zondebok tegen Ajax: ‘Haal hem eraf!’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.op een verrassende 1-2 achterstand. De wedstrijd loopt over van de kansen, vooral voor de Amsterdammers. De PSV-fans wijzen vooral André Ramalho aan als zondebok.

De analisten zien zondagmiddag een onherkenbaar Ajax."Verdedigend is het af en toe nog wel penibel, maar met name aan de bal spelen ze gewoon hartstikke goed", stelt Kees Kwakman op"Ze vinden de vrije man, Van den Boomen speelt een goede wedstrijd, vind ik. Met name aan de linkerkant doen ze het goed, waar het druk zetten van PSV niet verzorgd is. Maar ze winnen ook tweede ballen en ik zie Taylor bij een ingooi opeens zijn man blokken.

Kwakman kan zich vinden in de mening van de PSV-fans."Marciano had van tevoren aangekaart tegenover Bosz: hoe ga je dat oplossen? Daar ligt de sleutel. En Ajax doet het hartstikke goed."

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Voorzichtigheid Bosz onterecht: PSV veegt vloer aan met Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

Maduro past speelwijze Ajax aan tegen PSV: 'Niet hetzelfde doen als in Brighton'Interim-trainer Hedwiges Maduro vond Ajax donderdag tegen Brighton (2-0-verlies) verdedigend goed voor de dag komen, maar zag zijn ploeg aanvallend tekortschieten. De interim-hoofdtrainer gaat zondag tegen PSV enkele tactische aanpassingen maken. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Gorter, Rensch en Bergwijn tegen PSVAjax lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag met pijn uit tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies), maar lijkt daar weinig aan over te houden. Lees verder ⮕