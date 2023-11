PSV-fans scanderen naam van oud-speler Willems

Naast het feit dat hij werd toegezongen door het uitpubliek, ziet hij ook dat de Eindhovenaren een geweldige selectie hebben. Als dank voor zijn bewezen diensten scandeerden de PSV-fans de naam van Willems. De linksback moest met Heracles een dikke nederlaag incasseren (0-6). Hij is lovend over zijn oude club. 'Ze staan niet voor niks eerste en hun bank is ontzettend sterk. Je ziet amper verschil in kwaliteit.' Met PSV werd hij twee keer landskampioen. In 2015 en 2016.

'Ze zijn echt sterk, maar het gaat in een kampioensrace om volhouden. En dat moeten ze nog bewijzen', stelt hij. Zelf hoopt Willems met Heracles nog voor verrassingen te zorgen. 'We staan niet verkeerd, zeker niet omdat de club net uit de Keuken Kampioen Divisie is teruggekomen.

VOETBALPRİMEUR: PSV-td Stewart pal achter geplaagde PSV'er: 'Echt een ongelooflijke teamspeler'Earnest Stewart, de technisch directeur van PSV, heeft zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie een lans gebroken voor André Ramalho. De verdediger is de laatste weken geregeld het mikpunt van kritiek, maar staat er bij de Eindhovense club uitstekend op.

De Eindhovenaren wonnen overtuigend met 0-6 en beleefden daarmee een goede generale repetitie in aanloop naar het cruciale duel met De trefzekere Schouten wordt op de persconferentie na afloop gevraagd of het lekker is om met 0-6 te winnen, of dat een dergelijk ruime overwinning wellicht ook een beetje zand in de ogen strooit. "Dat is heel moeilijk te zeggen", antwoordt Schouten. "Aan de ene kant is het lekker dat je heel de tweede helft tegen tien man speelt en dat de intensiteit wel wat lager ligt natuurlijk. Maar aan de andere kant ben je vandaag ook niet heel erg uitgedaagd. Dat zal woensdag wel anders zijn."

VI_NL: Antony krijgt naast een 1 en 2 als rapportcijfers extra kritiekLees meer

NOS: Dwingend Twente via penalty weer naast Utrecht • Enkel captain Pröpper klapt dubbelVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

