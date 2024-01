PSV en Los Angeles Galaxy strijden om Facundo Pellistri

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.gemeld voor Facundo Pellistri, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond te melden. De Eindhovenaren zijn de gesprekken over een huurtransfer gestart.

Volgens de Italiaanse journalist is PSV niet de enige club die de komst van Pellistri ziet zitten. Ook Los Angeles Galaxy gaat zich spoedig bij United melden voor zijn diensten. De keuze tussen PSV en de Major League Soccer gaat gemaakt worden tussen United en de speler zelf, zo besluit Romano zijn bericht.Mocht Pellistri naar het Philips Stadion komen, zal hij de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Johan Bakayoko. De Belgische aanvaller is verzekerd van een basisplaats onder Peter Bosz. Toch is het niet ondenkbaar dat PSV graag een concurrent voor Bakayoko in huis wil hale





PSV 1-0 Arsenal maçında PSV'nin çoğu fırsatı kaçırmasıPSV, Arsenal'e karşı 1-0 geride olduğu Eindhoven'da sessizlik hakim. PSV'nin en çok fırsatı kaçıran taraf olduğu maçta, Arsenal golü buldu.

Mogelijk probleem voor PSV: ‘Transfer Til was in strijd met sancties Rusland’28 voetbalclubs in de EU maken zich mogelijk schuldig aan overtreding van sancties tegen Rusland, waaronder de Nederlandse clubs PSV en NEC, zo meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De Eindhovenaren namen Guus Til in de zomer van 2022 naar verluidt voor drie miljoen euro over van Spartak Moskou.

Bosz gaat spelers rusten tegen Arsenal en verklapt twee basisklanten bij PSVPSV neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Arsenal en zal dat in ieder geval doen met Malik Tillman in de basiself, zo vertelde Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-affiche. Doelman Walter Benítez is de tweede naam uit de startopstelling die de PSV-trainer prijsgaf.

Bakayoko zit er flink naast bij quizvraag over PSVBakayoko, een voetballer, beantwoordt quizvragen over zijn werkgever PSV en zit er flink naast. Hij dacht dat PSV vijf keer kampioen was geworden, terwijl het eigenlijk 24 keer is.

‘PSV is van Europa League-niveau en gaat straks met de billen bloot’Valentijn Driessen geeft PSV weinig kans om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De journalist stelt dat de Eindhovenaren een gunstige loting kenden voor de groepsfase van het miljardenbal met Arsenal, RC Lens en Sevilla als tegenstanders.

PSV oogst volop lof in ochtendkranten: ‘Deze keuze is straks een no brainer'PSV bewees dinsdagavond tegen Arsenal (1-1) andermaal over een kwalitatief rijke en brede selectie te beschikken, zo concludeert de Nederlandse pers. De Eindhovenaren traden in het laatste groepsduel van de Champions League aan in een gelegenheidsopstelling. De ochtendkranten zagen enkele spelers ‘van de tweede garnituur’ uitblinken.

