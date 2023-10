PSV doet na escalatie nadrukkelijke oproep aan de fans voor duel met Ajax

. De Eindhovense clubleiding hoopt op de massale steun van alle aanwezige fans, maar vooral dat dit op een positieve manier zal gebeuren.te behalen! Een ontzettend belangrijke wedstrijd voor PSV en we willen jullie allen dan ook vragen om ons team maximaal én vooral positief te ondersteunen', luidt de vraag van de Eindhovenaren. De clubleiding lijkt hiermee te doelen op de vele incidenten met supporters. Zo ging het mis met PSV-fans in de Champions League-wedstrijd tegen Lens.

PSV geeft ook alvast wat voorbeelden mee die ze niet willen zien in het stadion zondag. 'Geen antisemitische of discriminerende spreekkoren, geen voorwerpen op het veld gooien, geen vuurwerk afsteken of ander gedrag dat de club schaadt of de wedstrijd negatief beïnvloedt. De ogen van de vaderlandse voetbalwereld zijn die dag op ons gericht.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Ajax blijkt veel succesvoller dan PSV en Feyenoord in opleiden van spelersAjax is de club die verantwoordelijk is voor het opleiden van de meeste spelers in de 48 grootste hoofdcompetities ter wereld, zo becijfert CIES. De Amsterdammers troeven daarmee de Portugese topclubs Benfica en Sporting Portugal, die op plek twee en drie komen, af. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕