PSV-directeur Stewart verrast door sportief succes

Earnest Stewart klonk in september al behoorlijk opgewekt toen hij de balans opmaakte van de eerste transferzomer onder zijn leiding als directeur voetbalzaken van PSV. Maar dat de Eindhovenaren maanden later er sportief zo goed voor zouden staan? 'Nee', zegt hij heel eerlijk. Dat had Stewart niet verwacht. PSV sloeg na het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij in mei een nieuwe weg in door Peter Bosz aan te trekken.

De ervaren trainer drukte gelijk zijn stempel en transformeerde PSV de voorbije maanden tot een aanvalsmachine zoals die in Eindhoven niet vaak is vertoond. Het heeft ervoor gezorgd dat PSV een uitmuntend kerstrapport presenteerde: geen puntenverlies na zestien eredivisiespeelronden, de eerste overwintering in de Champions League sinds 2015/2016 én spelers die zich dit seizoen aantoonbaar hebben verbeterd. 'Het mag duidelijk zijn dat we heel tevreden zijn over wat zich momenteel afspeelt bij ons. Het is nu winterstop, maar voor ons had het niet gehoeven', vertelt Stewart lachen





NOSvoetbal » / 🏆 18. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

PSV 1-0 Arsenal maçında PSV'nin çoğu fırsatı kaçırmasıPSV, Arsenal'e karşı 1-0 geride olduğu Eindhoven'da sessizlik hakim. PSV'nin en çok fırsatı kaçıran taraf olduğu maçta, Arsenal golü buldu.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Noppert blikt terug op WK: 'Wilde Messi uit z'n concentratie halen, maar dacht: laat maar'Het is vandaag precies een jaar geleden dat Oranje in de kwartfinales van het WK verloor van Argentinië. Doelman Andries Noppert had de tijd van zijn leven. Hij blikt terug.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Noppert blikt terug op WK: 'Wilde Messi uit z'n concentratie halen, maar dacht: laat maar'Het is vandaag precies een jaar geleden dat Oranje in de kwartfinales van het WK verloor van Argentinië. Doelman Andries Noppert had de tijd van zijn leven. Hij blikt terug.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Een muzikale ode van moeders aan hun zonenNiet zo maar moeders, maar zangeressen Martijje en Carina Vinke zingen een lied voor alle zonen

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

‘PSV is van Europa League-niveau en gaat straks met de billen bloot’Valentijn Driessen geeft PSV weinig kans om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De journalist stelt dat de Eindhovenaren een gunstige loting kenden voor de groepsfase van het miljardenbal met Arsenal, RC Lens en Sevilla als tegenstanders.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV oogst volop lof in ochtendkranten: ‘Deze keuze is straks een no brainer'PSV bewees dinsdagavond tegen Arsenal (1-1) andermaal over een kwalitatief rijke en brede selectie te beschikken, zo concludeert de Nederlandse pers. De Eindhovenaren traden in het laatste groepsduel van de Champions League aan in een gelegenheidsopstelling. De ochtendkranten zagen enkele spelers ‘van de tweede garnituur’ uitblinken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »