PSV buigt krankzinnige topper om en duwt Ajax naar laatste plaats

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.naar zich toe getrokken. De Amsterdammers kwamen tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2.

Lozano werd amper tegenstand geboden toen hij een steekbal ontving van Olivier Boscagli. Anton Gaaei was weg, Josip Sutalo greep niet in, en de Mexicaanse vleugelspits verschalkte Diant Ramaj met een droge knal in de korte hoek: 1-1. Vrijwel direct kon Ajax weer op voorsprong komen, maar Benítez redde uitstekend op een inzet van Kristian Hlynsson.Nadat het duel tijdelijk stillag wegens een onwel geworden supporter, zorgde Brobbey alsnog voor de vorosprong.

Uiteindelijk gewoon een terechte uitslag. Wel wordt duidelijk hoe weinig PSV op de achterhoede aan kan en dan in het bijzonder Ramalho. Verder ongekend hoe vaak PSV benadeld is door de arbitrage. Wat betreft die Ajax backs, gelijk de contracten ontbinden.Psv benadeeld? Vlak voor de 4-2 maken ze hands in eigen 16 en Lozano slaat de bal bij de 5-2 letterlijk binnen. Je ziet z’n vingers daar gwn bewegen.Zou morgen een afspraak maken bij de opticien. headtopics.com

Tweede helft kwam Ajax er niet meer aan te pas. De omzetting van Bosz in de rust veranderde de wedstrijd en daardoor werd PSV veel beter. Had Maduro helaas geen antwoord op, maar had het wel verwacht dat PSV dit alsnog zou winnen. Ajax nu op de laatste plek, al moeten ze natuurlijk nog 'n wedstrijd tegen FC Volendam inhalen en 10 tot 15 minuten spelen tegen RKC Waalwijk.

Saibari viel lekker in, wel jammer dat Tillman er uit ging, ben wel fan van hem en vond hem wel sterk spelen. Lozano motm, hij lijkt het weer te pakken te hebben. Als deze 3 spelers per direct er uit gaan en gewoon de juiste spelers opgesteld worden met een aanvallend systeem en ook volledig druk wordt gegeven zonder bal, dan doe jij gewoon mee in de top 5! En dat zijn de frustraties die elke ajaxied op dit moment heeft! headtopics.com

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

LIVE: PSV en Ajax gaan rusten na ongelooflijk vermakelijke eerste helftKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax op slag van rust op 1-2 bij PSV, Brobbey trefzeker na kansenregenKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribuneIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribuneIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

De beelden: PSV en Ajax zorgen voor chaos in Eindhoven met goalsWat een bizarre start in Eindhoven! PSV en Ajax maken er een serieus spektakelstuk van in de openingsfase. De Amsterdammers verbaasden vriend en vijand door verdiend op voorsprong te komen, maar PSV stelde daarna al snel orde op zaken via Hirving Lozano. Lees verder ⮕