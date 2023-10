'PSV blaast interesse in bijna transfervrije verdediger mogelijk nieuw leven in'

de interesse in Miles Robinson nieuw leven inblaast. De Amerikaanse verdediger zou trainer Peter Bosz extra opties kunnen geven in de achterhoede.PSV zit in de maag met de blessure van Armel Bella-Kotchap, die voorlopig buitenspel staat door schouderproblemen. Het is nog de vraag of de Duitse verdediger onder het mes moet. Daardoor zou Robinson weer in beeld kunnen komen, meldteen contract dat op 31 december van dit jaar afloopt.

Hij werd in de zomer ook nadrukkelijk gelinkt aan PSV, net als Zeno Debast (Anderlecht), César Montes (toen Espanyol, nu Almeria), Jarrad Branthwaite (Everton) en Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur). Uiteindelijk werd Bella-Kotchap enkele uren voor het sluiten van de transfermarkt gehuurd van Southampton.Earnest Stewart, de Amerikaanse technisch directeur van PSV, haalde afgelopen zomer met Sergiño Dest, Ricardo Pepi en Malik Tillman al drie landgenoten naar het Philips Stadion.

