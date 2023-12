PSV 1-0 Arsenal maçında PSV'nin çoğu fırsatı kaçırması

Het is rust in Eindhoven, waar PSV met 1-0 achter staat tegen Arsenal. Dat was niet nodig, want het was PSV dat de meeste kansen liet noteren.In de extra tijd van de eerste helft moet doelman Ramsdale zich nog een keer strekken op een gevaarlijke schuiver van Bakayoko, maar doet dat uitstekend. Even later zien we nog een koddig moment van diezelfde Bakayoko, die denkt een corner te kunnen gaan nemen. De bal bleek echter nog niet over de achterlijn en dus is het hands.

In een fase, waarin eigenlijk niet zoveel gebeurt, opent Arsenal de score. De aanval is fraai. Oud-Feyenoorder Nelson combineert met Cédric aan de rechterflank en als Nelson dan de bal aan Nketiah geeft, ligt de bal opeens in het net.En daar is kans nummer vijf voor PSV. De Eindhovenaren spelen een uitbraak uit over veel schijven en uiteindelijk mag Pepi de trekker overhalen. Maar het duurt allemaal iets te lang en dus wordt ook deze inzet geblokt. Opvallend: volgens de statistieken van de UEFA is er nog geen schot tussen de palen gewees





