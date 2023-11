Provincie nu gezond, maar grote geldzorgen voor 'Ravijnjaar' 2026

'En wij hebben ook een toezichthoudende rol op de financiën van de gemeenten, wat gaan ze tegen ons zeggen als wij het zelf niet goed doen?'. Uppelschoten wil dat GS de vrije bestedingsruimte (geld dat er al wel is maar nog geen doel heeft, red.) gebruikt om het tekort in 2026 op te vangen. Maar dat zou gelijk een halt zetten op nieuw beleid dat GS mogelijk nog willen ontwikkelen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NUSPORT: Toptalent Angel Daleman (16) plant wereldtour op ijs: 'Doel is Spelen 2026'Angel Daleman geldt als het grootste schaatstalent van Nederland. De pas zestienjarige Leiderdorpse heeft een duidelijk doel: langebaan en shorttrack combineren bij de Olympische Spelen van Milaan in 2026. En daarom staat ze dit seizoen voor een wereldtour.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Tegenstanders landbouwgif: provincie heeft rol in openbaren spuitgegevens lelie- en bollenteeltOmwonenden van bollen- en lelieteelt hebben het recht om te weten welk landbouwgif de boer gebruikt. Ze willen die spuitgegevens hebben. Gedeputeerde Staten zien geen rol voor de provincie daarin.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Klimaatjournalist Jeroen Kraan over zijn podcast: 'Tata's ijzeren greep'In de jaren 80 merkte de provincie Noord-Holland dat er te veel kankerverwekkende stoffen weglekten uit een van de fabrieken van het huidige Tata Steel. Zorgwekkend, maar er was gelukkig een oplossing, zag de provincie: nieuwe deuren met een verende sluiting. Toch duurde het tot 2007 voordat die deuren er kwamen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Ideale versterking voor Slot? ‘Staat al heel lang op de radar bij Feyenoord’Jeroen Grueter ziet in Mees Hilgers een goede versterking voor Feyenoord, zo laat de journalist weten in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige verdediger van FC Twente, die de Rotterdamse landskampioen zondag in De Grolsch Veste wist te verslaan (2-1), ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Hilgers 4,5 miljoen euro waard.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Ideale versterking voor Slot? ‘Staat al heel lang op de radar bij Feyenoord’Jeroen Grueter ziet in Mees Hilgers een goede versterking voor Feyenoord, zo laat de journalist weten in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige verdediger van FC Twente, die de Rotterdamse landskampioen zondag in De Grolsch Veste wist te verslaan (2-1), ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Hilgers 4,5 miljoen euro waard.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: 112-nieuws: auto rijdt tegen een boom · geen schietpartij, maar vuurwerkIn dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕