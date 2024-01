Pro-Palestijnse activisten roepen op tot boycot van Starbucks en McDonald's

Multinationals als Starbucks en McDonald's zijn het mikpunt van internationale pro-Palestijnse activisten. Zij roepen via sociale media op tot een boycot van de ketens vanwege de steun die deze bedrijven zouden geven aan Israël in de oorlog met Hamas. Ze willen zich zo 'solidair tonen met de Palestijnse zaak'. Ze roepen op tot een boycot van onder andere Coca Cola, McDonald's en Disney. De actievoerders voeren daarvoor diverse aanleidingen aan.

Zo nemen het koffieketen Starbucks kwalijk dat die een vakbond heeft aangeklaagd die steun had betuigd aan de Palestijnen. De paspoppen in witte gewaden in een advertentie van kledingmerk Zara doen volgens hen denken aan in witte doeken gewikkelde doden in Gaza. En consumenten zouden McDonald's links moeten laten liggen omdat de Israëlische tak van de fastfoodketen gratis maaltijden uitdeelde aan Israëlische militairen. Enkele van de bedrijven waar de actievoerders hun pijlen op richten, zoals Starbucks en McDonald's, spreken tegen dat ze Israël steune





