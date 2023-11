Prins stunt met zege en wereldbekerticket 1.000 meter, Roest wint ook 10.000 meter

De 1.000 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen heeft voor grote verrassingen gezorgd. Tim Prins was met 1.07,96 de snelste. Onder anderen de winnaar van vorig jaar, Hein Otterspeer, en olympisch kampioen Thomas Krol vielen buiten de boot voor een wereldbekerticket. 'Niet normaal', reageerde een dolblije Prins, nadat hij de ene na de andere favoriet een langzamere tijd had neer zien zetten.

De schrik leek erin te zitten na de valpartij van Verbij en de tijd van Prins bleef staan als snelste. Tijmen Snel (1.08,09), Kjeld Nuis (1.08,11), Jenning de Boo (1.08,14) en Janno Botman (1.08,20) kwamen het dichtst in de buurt en mogen dus de eerste vier wereldbekerwedstrijden rijden. Roest sloot het kwalificatietoernooi net als vorig jaar af met drie afstandszeges. 'Dit is een lekker begin.

Tim Prins verrast favorieten op zinderende 1.000 meter, Krol grijpt naast ticket

