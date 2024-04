Prijs van sigaretten en shag stijgt met tien procent

Een forse tegenvaller voor rokers. De prijs van een pakje sigaretten en een pakje shag gaat de komende dagen, wanneer de oude voorraad bij veel winkels op is, met tien procent omhoog. Reden voor steeds meer rokers om hun inkopen in Duitsland te doen en dat zorgt voor een lichte onrust bij tabakswinkels. 'Ik zag het op het nieuws. 25 euro voor een pakje shag, dat is niet normaal', reageert een roker bij ReadShop Boelens in de Emmer wijk Emmermeer. 'Ik ga nu maar iets minder roken, dat moet wel.

Of eventueel naar Duitsland. Stoppen? Dat heb ik al een paar keer geprobeerd, maar dat is moeilijk. Ik ga eerst maar eens minderen.' Een andere klant vindt de prijs veel te gek worden. 'Heel eerlijk? Ik ga regelmatig voor sigaretten naar Duitsland. Dat is een stuk goedkoper. Ik kom alleen nog af en toe hier.' 'Roker blijft roken' 'Het is de grootste accijnsverhoging ooit', weet eigenaar Roelof Boelens van de tabakszaak in Emmermee

