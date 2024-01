President van Ecuador roept noodtoestand uit na ontsnapping bendeleider

Na de ontsnapping van een beruchte bendeleider uit een gevangenis riep de president van Ecuador de noodtoestand uit. Daarna namen gewapende mannen een tv-zender over. Wat is er aan de hand in het land? Daarbij speelt allereerst de ligging van Ecuador een belangrijke rol. Het land grenst aan Peru en Colombia, de twee landen waar de meeste cocaïne in de wereld wordt geproduceerd.

Omdat in die landen de controles aan de grens strenger zijn, kiezen drugshandelaren vaker voor Ecuador als doorvoerhaven naar Europa. Ecuador verkeert in een economische crisis, waardoor de armoede er toeneemt en de autoriteiten gevoelig zijn voor corruptie. De toenemende onrust heeft ook te maken met de arrestatie van de Mexicaanse drugsbaas Joaquin 'El Chapo' Guzmán in 2016. Zijn Sinaloa-kartel maakte voor zijn arrestatie de dienst uit in de drugssmokkel vanuit Ecuador. Nadat hij was opgepakt, werd de macht van zijn kartel ook minder. Het geweld in het land is sindsdien aanzienlijk toegenome





