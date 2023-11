Postecoglou: 'Het is simpelweg wie wij zijn'

Manager Ange Postecoglou is trots op zijn ploeg. Met negen man hield Spurs in de Londense Derby tegen Chelsea heel lang stand. Uiteindelijk zegevierdenHet spel van Spurs wordt sinds de komst van Postecoglou alom geroemd. Maandagavond was het wel heel extreem, wat de Australische manager van zijn ploeg verlangde. Zelfs met negen man stond de laatste linie op de middenlijn en bleef Spurs Chelsea hoog op het veld onder druk zetten.

Na afloop wordt Postecoglou door de Engelse pers gevraagd waarom dat met twee man minder het strijdplan was. "Het is simpelweg wie wij zijn, vriend", reageert de manager gevat."Het is wie we zijn en wat we zullen blijven doen zolang ik hier ben. Ook als we met vijf man staan, zullen we het zo blijven proberen."De manier van drukzetten werd Spurs in de blessuretijd fataal. Chelsea benutte de ruimte achter de verdediging en sloeg via Nicolas Jackson nog twee keer toe.Getergde Wolff mikpunt van kritiek Britse media: ‘Meer onder druk dan ooit’Vide

:

NPORADİO1: NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog

Bron: NPORadio1 | Lees verder »

VI_NL: Postecoglou baalt van VAR: 'Het maakt van de wedstrijd een wildernis'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

VI_NL: Postecoglou: 'Ik ben te ouderwets, ik vind het met de VAR niet leuk'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

NOS: Openbaar Ministerie eist 25 miljoen boete van chemiebedrijf SabicHet OM noemt het bedrijf 'amateuristisch' als het aankomt op veiligheid, citeert 1Limburg.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Russisch olympisch comité tekent beroep aan tegen schorsingVolgens het internationale sporttribunaal CAS verzoekt het comité dat 'het betwiste besluit ongedaan wordt gemaakt en dat het nationaal olympisch comité weer wordt erkend door het IOC en profiteert van alle rechten'.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Russisch olympisch comité tekent beroep aan tegen schorsingVolgens het internationale sporttribunaal CAS verzoekt het comité dat 'het betwiste besluit ongedaan wordt gemaakt en dat het nationaal olympisch comité weer wordt erkend door het IOC en profiteert van alle rechten'.

Bron: NOS | Lees verder »