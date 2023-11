Positief nieuws uit Alkmaar: ingestorte Dost is bij kennis, NEC

Dost hapte naar adem, waarop de regisseur van ESPN wegschakelde en de spelers zich in een kring om de 34-jarige spits verzamelden. Na een - mogelijk preventieve - reanimatie is hij bij kennis en van het veld gedragen. Hij stak daarbij zijn arm in de lucht.

De wedstrijd is inmiddels definitief gestaakt. Het is nog niet bekend wanneer er verder wordt gespeeld. Die beslissing ligt bij de KNVB, in samenspraak met AZ, NEC en de lokale autoriteiten. In het AFAS Stadion was ook veel emotie te zien bij de toeschouwers van beide clubs.Video player

