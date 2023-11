Positie Ten Hag verder onder druk na ongekende oorwassing tegen Newcastle

Bij aanvang van de tweede helft bracht Ten Hag Amrabat en Aaron Wan-Bissaka binnen de lijnen voor Casemiro en Diogo Dalot.begonnen ogenschijnlijk getergd aan het tweede bedrijf, maar moesten na een wanhoopspoging van Antony al snel de derde tegentreffer slikken. Opnieuw ging er slordig balverlies aan vooraf.

Zal nooit gebeuren want Ten Hag is niet klaar in het buitenland denk ik maar hij mag best een paar maanden vrij nemen en dan naar Ajax komen.

Los van zijn verleden ben ik niet overtuigd van ten Hag. Ja kampioen met goeie spelers in Nederland maar over de grens komt hij in mijn ogen zwaar te kort.Hahaha na ruim een jaar zit je er nog steeds mee hè. Ten Hags beste keuze is Cristiano op z'n plek zetten, want die man gedraagt zich als God en wordt ook aanbeden als God door zijn aanhang.

Geen wonder dat ook Portugal beter is wanneer hij niet speelt. Als ie nog zo’n topper was had ie wel bij een andere europese topclub gespeeld.Laatste opmerking over Portugal laat vooral zien dat je de laatste wedstrijden van Portugal duidelijk niet gevolgd hebt. Ronaldo is daar regelmatig 1 van de spelers in die het beste speelt. Speelt overigens in principe alles. Op een enkel aantal wedstrijden na.

Ten Hag wordt denk ik binnenkort ontslagen, United is het gewoon niet meer en dat al jaren dat ze na 6 jaar weer eens een trofee hebben gewonnen zegt wel meer dan genoeg.Die moet je eens uitleggen, want hij doet het dus enorm slecht eigenlijk.

Nou als ManU eerder al slecht was, hebben ze vandaag het dieptepunt bereikt. Dit was echt erbarmelijk. Constant fouten en ballen inleveren. Voor de mensen die vroegen om Mount en Garnacho. Dit is waarom ze geen basisspelers zijn. Hanibal moet ook maar even ergens anders gaan spelen. Lijkt nergens op. Wat een drama team.Hanibal was de enige die nog een beetje niveau liet zien. En strijd. Verder niemand die er eens inklapte of enigszins agressief speelde…Welk niveau. Hij kan echt niet voetballen.

