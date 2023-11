Portugees veroorzaakt strafschop en is ontroostbaar na afloop

De Portugees werd even voor tijd binnen de lijnen gebracht en veroorzaakte niet veel later op onhandige wijze een strafschop, waaruit Silva was totaal ontroostbaar na afloop. De aanvaller kon zijn tranen niet bedwingen en wordt door zowel zijn eigen teamgenoten als spelers van Sheffield getroost.Red Bull en andere F1-teams naar de FIA: uitslag Amerikaanse GP in gevaarVideo

VOETBALPRİMEUR: Tranen bij ontroostbare Silva (ex-PSV) na dramatische invalbeurt voor WolvesVoormalig PSV-huurling Fábio Silva beleefde zaterdag een dramatische invalbeurt in het shirt van Wolverhampton Wanderers. De Portugees werd even voor tijd binnen de lijnen gebracht en veroorzaakte niet veel later op onhandige wijze een strafschop, waaruit Sheffield United scoorde. Die treffer bleek tevens de eindstand: 1-2.

NUSPORT: 'Verstappen laat Red Bull nog beter lijken dan het is'Max Verstappen blijft de overwinningen maar aan elkaar rijgen. Toch blijft een beetje de vraag hoe goed de RB19 is, omdat Verstappen aan een foutloos seizoen bezig is. Misschien is de auto minder goed dan het lijkt, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Brazilië.

