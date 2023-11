Poolse vrachtwagenchauffeurs blokkeren grensovergangen met Oekraïne

Poolse vrachtwagenchauffeurs blokkeren voor de tweede dag op rij drie grensovergangen met Oekraïne. Ze protesteren tegen de oneerlijke concurrentie die ze van buitenlandse collega's ondervinden. Oekraïense chauffeurs mogen sinds de Russische aanval van februari vorig jaar zonder vergunning de grens over. Daarnaast zouden Russische en Belarussische transportbedrijven naar Polen zijn uitgeweken om sancties te ontlopen. De Poolse chauffeurs willen dat hun regering ingrijpt.

Bij drie grensovergangen staan lange rijen met vrachtwagens. De Poolse chauffeurs laten per uur maar een vrachtwagen door. Vrachtwagens met militaire goederen, vee en bederfelijke goederen worden wel doorgelaten, net als bussen en personenauto's. 'Ons standpunt is ondubbelzinnig: het blokkeren van de grens schaadt de belangen van beide landen', zegt het Oekraïense ministerie van Transport. 'We staan open voor een constructieve dialoog. Voor ons is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de belangen van vervoerders uit beide landen.

