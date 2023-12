Politiek vermijden tijdens kerstdiners

De verkiezingswinst van de PVV, de VVD als gedoogpartner en de campagne van Frans Timmermans: tijdens veel kerstdiners zal over de politiek worden gesproken. Maar om het gezellig te houden kun je dat beter niet doen, vinden veel mensen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 32.000 leden van het Opiniepanel.

Ongezellige sfeer Tijdens een lopende formatie en met de verkiezingsuitslag vers in het geheugen, verwacht de helft (50 procent) van de mensen die kerst met anderen viert, dat de politieke situatie tijdens het diner zal worden besproken. Velen vinden dat leuk, maar verstandig is dat volgens de grootste groep niet. De helft (48 procent) van alle deelnemers vindt dat er, om het gezellig te houden, tijdens kerst beter niet over politiek kan worden gesproken. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en mensen blijven bij hun eigen mening, zeggen zij. En dat leidt tot 'een ongezellige sfeer' of zelfs 'een pijnlijk gevoel





