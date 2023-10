Politieauto mikt op kortere route, maar eindigt boven de sloot

Het ging mis toen de agent van de snelweg afkwam en door een spoedmelding aan de andere kant direct de A16 weer op wilde draaien. Het stukje door de berm wordt dan vaker meegepakt, om zo de drukke kruising te vermijden.

De natte en zachte berm zorgde er vervolgens voor dat de politieauto weggleed en half boven het water eindigde. Beide agenten in de auto bleven ongedeerd. Een berger is onderweg om de auto weg te takelen.

'Brobbey was een uitzondering, maar Leipzig is een goede springplank'Lees meer Lees verder ⮕

25 jaar Stemwijzer: een vloek of een zegen?Deze week is de 25e Stemwijzer online gekomen voor de verkiezingen in november. Bij stemhulp-websites zoals Stemwijzer, kunnen kiezers hun politieke voorkeur testen aan de hand van stellingen. Lees verder ⮕

De podcast 'Zwermelingen' over een mysterieus dagboekOp een dag vindt Sander Schattefor tijdens zijn wandeling in een groot bos in Venlo een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw, in het Pools. In de podcast 'Zwermelingen' gaat Sander met podcastmaakster Naomi Steijger op zoek naar de schrijfster van het dagboek. Lees verder ⮕

Enorme chaos na achtervolging: man raakt fietsers, auto op de kopIn Tilburg heeft een achtervolgde bestuurder donderdagochtend na elf uur voor een enorme chaos gezorgd. De man reed daarbij honderden meters over een fietspad, raakte daar twee fietsers en sloeg na een botsing met een boom en een huis over de kop. Hij probeerde daarna te voet op de vlucht te slaan, maar werd direct aangehouden. Lees verder ⮕

Verloren dagboek in bossen Venlo legt erbarmelijke omstandigheden van arbeidsmigranten blootSander Schattefor stuit tijdens zijn wandelingen door een groot bos in Venlo regelmatig op verlaten slaapplaatsen en achtergelaten spullen van dakloze arbeidsmigranten. Op een dag vindt hij een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw. Lees verder ⮕

'Ik zou één van beste Feyenoord-spelers Zerrouki kiezen boven Wieffer'Harry van der Laan steekt de loftrompet over Ramiz Zerrouki na het indrukwekkende Champions League-optreden van Feyenoord tegen SS Lazio. De oud-spits van de Rotterdammers denkt dat Arne Slot nauwelijks nog om de 25-jarige controleur heen kan. Lees verder ⮕