Politie Sydney vindt lichaam van Nederlander (24) die vrouw zou hebben gedood

De vrouw werd woensdag dood aangetroffen op een toilet van de gymzaal van de St Andrew's Cathedral School. Het slachtoffer had verwondingen aan haar hoofd. Op het lichaam van de vrouw zou de politie T.'s vingerafdrukken hebben gevonden, schrijft Sky News. De Nederlander zou zelf het noodnummer hebben gebeld en verdween daarna. Volgens de politie had hij gebeld vanaf een locatie in de buurt van The Gap, een rotswand in het oosten van de stad. Daar zijn naar verluidt ook bezittingen van T.

aangetroffen. De politie hield er volgens Australische media al rekening mee dat de man zichzelf mogelijk van het leven had beroofd. Zowel de Nederlander als de vrouw was volgens lokale media werkzaam op St Andrew's Cathedral School. Op camerabeelden zouden de twee samen te zien zijn bij de school, maar verliet hij het pand later alleen. Ze hadden onlangs hun relatie beëindigd. De St Andrew's Cathedral School is sinds het incident gesloten.

Lees verder:

NUsport »

Australische politie zoekt Nederlander (24) in moordzaakPaul T. zou een relatie hebben gehad met het slachtoffer. Ze werd met ernstige hoofdwonden gevonden in het toilet van een privéschool. Lees verder ⮕

Politie Australië vindt lichaam in zoektocht naar moordverdachte Paul T.De politie in Australië heeft vrijdagochtend in de zoektocht naar moordverdachte Paul T. een lichaam gevonden. Dat melden Australische media. Het lichaam is gevonden in het water, aan de voet van een hoge klif. De politie onderzoekt of het om de 24-jarige Brabander gaat. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht. Lees verder ⮕

'Gevonden lichaam in Sydney is van moordverdachte Paul T.'Het lichaam dat gisteren in Sydney werd gevonden is van de Brabantse moordverdachte Paul T. Dat meldt het Australische Sky News op basis van de politie. Het lichaam werd gevonden vlakbij het water, aan de voet van een hoge klif. T. wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht. Lees verder ⮕

Lichaam van gezochte Nederlander in moordzaak Australië gevondenHet lichaam werd gevonden aan de voet van een klif. De 24-jarige Nederlandse man wordt in verband gebracht met de dood van een 21-jarige Australische vrouw. Lees verder ⮕

Lichaam gevonden in zoektocht naar Nederlander in moordzaak AustraliëHet lichaam werd gevonden aan de voet van een klif. De 24-jarige Nederlandse man wordt in verband gebracht met de dood van een 21-jarige Australische vrouw. Lees verder ⮕

Australische politie houdt klopjacht op Brabander na moord op docenteDe Australische politie is hard op zoek naar een Brabander, die betrokken zou zijn bij de brute moord op de 21-jarige Lilie James. De docente werd donderdag dood gevonden in een kleedkamer van de school waar ze lesgaf in Sydney. De politie is vanaf dat moment op zoek naar haar ex Paul T. (24), die onder meer in Best op de middelbare school zat. Lees verder ⮕