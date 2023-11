Politie rukt uit voor 'spookongeluk' op A28 bij Meppel

De politie is vanavond uitgerukt voor een ongeluk op de A28 bij knooppunt Lankhorst. Meerdere politiewagens en ook een ambulance kwamen ter plaatse, maar het ongeluk was nergens te bekennen.

Een handvol politieauto's en -motoren zocht de berm en ook bij andere afslagen en wegen in de omgeving naar het ongeluk, maar vonden geen auto of slachtoffer. Mogelijk was de auto al vertrokken. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

Kidnappers ontvoeren ouders Luis Díaz, moeder in veiligheid gebrachtDe ouders van Liverpool-speler Luis Díaz zijn ontvoerd in Colombia, zo melden Colombiaanse media. Inmiddels zou de moeder in veiligheid zijn gebracht door de politie. Naar de vader wordt nog altijd gezocht. De politie meldt dat de moeder 'in goede gezondheid' is aangetroffen.

